İran'dan İsrail'e Yeni Füze Saldırısı - Son Dakika
İran'dan İsrail'e Yeni Füze Saldırısı

27.03.2026 11:43
İran, İsrail'in güneyine yeni bir füze saldırısı düzenledi. Hava savunma sistemleri devreye girdi.

İran'dan sekiz saatlik bir aranın ardından yapılan yeni füze saldırısı İsrail'in güney bölgelerini hedef aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları giderken halktan sığınaklara girmeleri istendi.

Kanal 12 televizyonu, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) ile Necef Çölü bölgesindeki yerleşimlerde sirenlerin çaldığını aktardı.

İsrail'in güneyini hedef alan İran misillemesinin ardından acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, füze saldırısında ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana yürüttüğü hava saldırılarına karşılık İran füze misillemeleriyle İsrail'i hedef almayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'dan İsrail'e Yeni Füze Saldırısı - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e Yeni Füze Saldırısı - Son Dakika
