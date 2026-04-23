İran'dan Komşulara Protesto

23.04.2026 10:49
İran, ABD-İsrail saldırıları için topraklarını kullandıran komşularını BM'ye şikayet etti.

İran, "topraklarını ve hava sahasını ABD- İsrail'in İran'a saldırılarında kullandırdıkları" gerekçesiyle Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'i, Birleşmiş Milletlere (BM) gönderdiği mektupla protesto etti.

İran devlet televizyonuna göre, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Said İravani, BAE, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'i protesto için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ayrı ayrı mektup gönderdi.

Uluslararası hukuka göre devletlerin, "topraklarının üçüncü bir ülkeye karşı saldırganlık veya silahlı saldırı eylemleri için kullanılması durumunda" sorumluluk taşıdığını hatırlatan İravani, mektubunda, şu ifadeleri kullandı:

"İran; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan hükümetlerini iyi komşuluk ilkelerine uymaya ve topraklarının İran'a karşı sürekli olarak sömürülmesini engellemeye kesin olarak çağırıyor."

Mektupta, İran'ın, komşu ülkelerin egemenliğine saygı ilkesini korumakla birlikte, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını savunmak amacıyla meşru müdafaa hakkı dahil "gerekli ve uygun tüm önlemleri" alma hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 12:13:07. #7.12#
