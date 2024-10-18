İran'dan Scholz'a Yanıt: İkiyüzlülük

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TAHRAN, 18 Ekim (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Tahran'ın Batı Asya bölgesini istikrarsızlaştırmaya çalıştığı yönündeki iddiasını reddettiklerini söyledi.

Bekayi, Scholz'un Çarşamba günü yaptığı İran'ın Ekim ayı başındaki İsrail'e yönelik füze saldırılarını kınayan ve saldırıları "tüm bölgeyi ateşe atma riskiyle karşı karşıya bırakmak" olarak nitelendiren açıklamalarına Perşembe günü sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımla yanıt vererek, "İran'ın ateşle oynamak gibi bir niyeti yok" dedi.

"İran, İsrail'e verdiğiniz ölümcül hediyelerin yol açtığı yangına tahammül etmeye çalışıyor" diyen sözcü, Scholz'un uyarısını "apaçık ikiyüzlülük" olarak nitelendirdi.

Bekayi, "Suça ortak olanlar ve soykırım, savaş suçları ve uluslararası insani hukuk ihlallerini meşrulaştıranların, bunun acısını çekenlere öğüt verecek ahlaki üstünlüğü yoktur" ifadelerini kullandı.

Bekayi, paylaştığı bir başka mesajda ise ABD ve Almanya'nın İsrail'in "en büyük ölümcül silah tedarikçisi" ve "İsrail'in işlediği suçların başlıca savunucuları" olduğunu ileri sürdü.

İsrail hedeflerine 1 Ekim'de yaklaşık 180 füze fırlatan İran, saldırıların bölgedeki direniş gruplarının bazı liderlerine yönelik suikastlar ile İsrail'in Lübnanlı ve Filistinli silahlı gruplara yönelik askeri eylemlerine misilleme olduğunu belirtmişti.

Buna karşılık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İran'ın "büyük bir hata" yaptığı uyarısında bulunarak misilleme sözü vermişti.