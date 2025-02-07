İran'dan Trump'a UCM Tepkisi

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İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrailli yetkilileri savaş suçlarından mahkum eden Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada, ABD'nin yaptırımlarının artık uluslararası kurumları hedef aldığını belirtti.

Yaptırım kararının, "ABD'nin Filistin'i ortadan kaldırma çabası içinde her türlü vahşeti işleyen İsrail ile işbirliğinde tarihin en düşük noktasını temsil ettiğini" ifade eden Bekayi, "Bu, İsrail'in uluslararası barış ve güvenliği ciddi şekilde tehdit eden suçları için ona tam bir dokunulmazlık sağlamayı amaçlayan gerçekten de gücün korkunç şekilde kötüye kullanımıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bekayi, uluslararası toplumun bu karara tepki vermesi gerektiğini kaydetti.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün bu karar nedeniyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump, UCM tarafından Gazze'de insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçlarından mahkum edilerek, hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da ağırlamıştı.