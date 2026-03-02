İran'dan UAEA'ya Sert Çağrı - Son Dakika
İran'dan UAEA'ya Sert Çağrı

02.03.2026 13:42
İran, ABD ve İsrail'in nükleer tesislerine saldırılarını UAEA'nın kınamasını istedi.

(ANKARA) - Tahran, ABD ve İsrail saldırılarında İran'daki barışçıl nükleer tesislerinin hedef alındığını ileri sürmesinin ardından, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) bu saldırıları açık ve sert biçimde kınaması çağrısında bulundu.

İran'ın UAEA nezdindeki Daimi Temsilcisi Rıza Necefi, UAEA'nın Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, "ABD tarafından saldırıyı haklı göstermek için öne sürülen İran'ın nükleer silah peşinde olduğu iddiası tamamen asılsızdır" dedi.

Necefi, söz konusu iddiaların ABD dış politikasında yaygın şekilde başvurulan bir yöntem olduğunu belirterek, Washington'un geçmişte de saldırılarını meşrulaştırmak için benzer gerekçeler kullandığını söyledi.

"Nükleer silahları yasaklayan liderimiz öldürüldü"

İranlı diplomat, ABD ve İsrail'in, nükleer silahların önlenmesi bahanesiyle İran'ın en üst düzey dini liderini, yüzlerce çocuk ve sivilin hayatını kaybettiği saldırılar kapsamında öldürdüğünü öne sürdü.

Necefi, İran liderinin nükleer silahlar dahil kitle imha silahlarını yasaklayan bir fetva yayımladığını hatırlattı.

UAEA'ya çağrı: "Bu saldırılar açık ihlaldir"

Necefi, Ajansın söz konusu saldırıları, kendi tüzüğü ile Genel Konferans ve Yönetim Kurulu kararlarının ihlali olarak değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Necefi, "Barışçıl amaçlara tahsis edilmiş nükleer tesislere yönelik her türlü silahlı saldırı ve tehdit, Birleşmiş Milletler Şartı'nın, uluslararası hukukun ve Ajansın tüzüğünün ihlalidir" dedi.

İran'ın daimi temsilcisi, mevcut çatışmaların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile UAEA'nın ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında etkili bir tutum sergilememesinin sonucu olduğunu savundu.

NPT vurgusu: "Antlaşmanın temelleri sarsıldı"

Necefi, ABD ve İsrail'in müzakereler sürerken gerçekleştirdiği saldırıların, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) temel sütunlarını ciddi biçimde zayıflattığını söyledi.

İranlı temsilci, saldırıların, antlaşmanın "garantörlerinden biri olan bir ülke (ABD) ile nükleer silaha sahip olmasına rağmen hiçbir kitle imha silahı yasak anlaşmasına taraf olmayan bir rejim (İsrail)" tarafından yapılmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

"Meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz"

Necefi, İran'ın askeri karşılıklarının, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı kapsamında olduğunu belirterek, saldırılar tamamen ve koşulsuz biçimde sona erene kadar bu adımların süreceğini söyledi.

UAEA Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplantısı, İran ve Rusya'nın talebi üzerine, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına ilişkin gelişmeleri ele almak amacıyla düzenlendi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Savunma, İsrail, Güncel, Tahran, İran, Son Dakika

