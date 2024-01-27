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İran destekli gruplar ABD üssüne roket saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İran destekli gruplar ABD üssüne roket saldırısı düzenledi

Suriye'nin Deyrizor ilinde bulunan Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda oluşan zayiat hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır. ABD yetkilileri ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştır. Deyrizor'da ABD üslerinin sık sık hedef alındığı bilinmektedir.

İran destekli gruplar ABD üssüne roket saldırısı düzenledi
27.01.2024 - 19:17,
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TEL Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı düzenledi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne öğle saatlerinde roket saldırısı gerçekleştirdi.

Üssün bulunduğu bölgede dumanlar yükselirken, saldırıda zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Aidiyeti bilinmeyen hava araçları, 24 Ocak'ta Deyrizor'da Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli gruplara ait askeri araçlara Suriye- Irak sınırındaki bir geçitte hedef almıştı.

Haseke ve Deyrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran destekli gruplar ABD üssüne roket saldırısı düzenledi - Son Dakika
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