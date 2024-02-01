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İran destekli Şii milisler İsrail'in Hayfa Limanı'na İHA saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İran destekli Şii milisler İsrail'in Hayfa Limanı'na İHA saldırısı düzenledi

İran destekli Şii milisler İsrail\'in Hayfa Limanı\'na İHA saldırısı düzenledi

Irak'taki İran destekli Şii milisler, İsrail'in Hayfa Limanı'na yönelik insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiklerini duyurdu. Suriye üzerinden gerçekleştirilen saldırıda, İsrail'e karşı eylemlerin devam edeceği belirtildi. Şii milisler, genellikle Suriye tarafındaki Golan Tepeleri'ne yakın bir noktadan İsrail'in stratejik liman kentleri, askeri noktaları ve altyapısına yönelik füze ve İHA saldırıları gerçekleştiriyor.

01.02.2024 05:49
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Irak'taki İran destekli Şii milisler, İsrail'in Hayfa Limanı'na yönelik insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiklerini duyurdu.

Irak'taki İslami Direniş adıyla açıklama yapan grup, Suriye üzerinden İHA ile gerçekleştirilen saldırı hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yer alan Hayfa Limanı'na İHA'larla saldırı düzenlendiği ve İsrail'e karşı eylemlerinin devam edeceği belirtildi.

Irak'taki İran destekli Şii milisler, genellikle Suriye tarafındaki Golan Tepeleri'ne yakın bir noktadan İsrail'in stratejik liman kentleri, askeri noktaları ve altyapısına yönelik füze ve İHA saldırıları gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İran destekli Şii milisler İsrail'in Hayfa Limanı'na İHA saldırısı düzenledi - Son Dakika
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