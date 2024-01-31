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İran Devrim Muhafızları Komutanı: Hiçbir tehdidi karşılıksız bırakmayacağız - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları Komutanı: Hiçbir tehdidi karşılıksız bırakmayacağız

İran Devrim Muhafızları Komutanı: Hiçbir tehdidi karşılıksız bırakmayacağız

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, ülkesine yönelik hiçbir tehdidi karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi. Selami, ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısına ilişkin konuştu. Savaş istemediklerini belirten Selami, ABD'li yetkililerin tehdit içerikli sözlerine karşılık vereceklerini ifade etti. İran, Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üsse gerçekleştirilen saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddetti.

31.01.2024 12:52
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İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, ülkesine yönelik hiçbir tehdidi karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi.

Tesnim Haber Ajansına göre, Selami, ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısına ilişkin konuştu.

Selami, "Bugünlerde ABD'li yetkililerden tehdit içerikli bazı sözler duyuyoruz. Hiçbir tehdidi karşılıksız bırakmayacağız." dedi.

İranlı komutan, savaş istemediklerini de sözlerine ekledi.

ABD'nin Ürdün- Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.

Başta Başkan Joe Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

İran, söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek, "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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