İran Devrim Muhafızları: Ölen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, öldürülen her İranlıya karşı bir ABD askerinin etkisiz hale getirileceğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Abdullahi, ABD saldırılarında hayatını kaybeden İranlılara ilişkin açıklama yaptı.

Abdullahi, "Şehit edilen her İranlıya karşı bir ABD askeri etkisiz hale getirilecek." ifadesini kullanarak, bundan sonraki süreçte bunu savaş meydanının ilan edilmiş denklemi olarak kabul edeceklerini belirtti.