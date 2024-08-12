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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bölgesel konuları ele aldı.

Bakıri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çinli mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve İsrail'in gerilimi tırmandırması konularının ele alındığını aktaran Bakıri, "Çin Dışişleri Bakanı Vang ile Gazze'nin dışında Lübnan ve Yemen'deki tehlikeli gidişatı ve İsmail Heniyye'nin Tahran'da şehit edilmesini konuştuk." ifadelerini kullandı.

İran'ın yasal olarak uygun şekilde karşılık verme hakkını vurgulayan Bakıri, her iki tarafın İsrail saldırganlığının durdurulması ve Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiği konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang da ülkesinin, İran'ın egemenliğini, güvenliğini savunmaya yönelik hukuki çabalarını desteklediğini, bölgede barış ve istikrarın korunması için İran ile yakın ilişkiler kurma arzusunu ifade etti.