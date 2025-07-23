İran Dışişleri Bakanı Erakçi: 'İsrail'i haritadan silme politikamız yok' - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi: 'İsrail'i haritadan silme politikamız yok'

23.07.2025 13:38
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Erakçi, İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu vurguladı ve doğrudan müzakerelere açık olduklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin bölgede desteklediği bazı grupların " İsrail'i haritadan silmek" gibi söylemlerde bulunmasına ilişkin, "İran'ın İsrail'i haritadan silmek gibi bir politikası asla olmadı." dedi.

Erakçi, nükleer müzakereler, ABD ile ilişkiler ve gündeme dair Fox News'e mülakat verdi.

İran'ın bölgesel gerilime bir çözüm bulunması için ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile doğrudan görüşmelere açık olup olmadığına dair soruyu Erakçi, şöyle yanıtladı:

"Müzakereye açığız, şimdilik doğrudan değil. Kazan-kazan prensibine dayalı bir çözümle gelirlerse onlarla etkileşime girmeye hazırım. İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu ve sonsuza kadar da öyle olacağını kanıtlamak için gerekli güven oluşturucu tedbirleri alıyoruz. İran, asla nükleer silah elde etmeye çalışmayacak. Bunun karşılığında onların yaptırımları kaldırmasını bekliyoruz. Bu kazan-kazan oyunu."

İranlı Bakan, bu bağlamda etkileşime girmeye hazır olduklarını belirterek, şimdilik müzakereler kapsamında doğrudan bir iletişim kurmayı tercih etmediklerini dile getirdi.

Anlaşma yapma yetkisi olduğunu ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile müzakereler sırasında da bir anlaşma yapma ihtimali bulunduğunu kaydeden Erakçi, "Witkoff'a birçok kez açıkça 'Bu müzakerelerin amacı, İran'ın kalıcı şekilde nükleer silah elde etmeme konusunda mutabık kalması halinde bir anlaşmaya ulaşmaksa bu anlaşma yapılabilir' dedim. Ancak bizi (uranyum) zenginleştirme gibi meşru haklarımızdan mahrum bırakmak istiyorsanız, bu gerçekleşmeyecek." diye konuştu.

Erakçi, nükleer müzakereler kapsamında uranyum zenginleştirme programının İran için vazgeçilmez olduğunu, füze üretimine dair bir kısıtlamanın da kabul edilemeyeceğini söyledi.

Başkan Trump ve yönetimiyle doğrudan görüşmeler için herhangi bir zamanın henüz düşünülmediğini aktaran Erakçi, bu konunun ABD'nin İran ile eşit koşullarda, karşılıklı saygı ve faydaya dayanan bir şekilde anlaşmaya hazır olmasına bağlı olduğunu belirtti.

İsrail ve ABD'nin saldırılarının ardından nükleer tesislerin ciddi şekilde zarar gördüğünü, şu an zenginleştirme programının durduğunu ve ilgili kurumlar tarafından değerlendirmelerin devam ettiğini söyleyen Erakçi, incelemelerin ardından zenginleştirilmiş uranyum konusunda bilgilendirme yapılacağını aktardı.

Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'da yapmayı talep ettiği incelemeleri ve ziyaretleri ülkesinin değerlendireceğini kaydetti.

Uranyum zenginleştirme İran için "ulusal onur meselesi"

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, uranyum zenginleştirmeyi İran'ın için bir "ulusal onur" meselesi olarak gördüğünü, zenginleştirme konusunun sadece barışçıl amaç taşıdığını kanıtlamak için de müzakereye hazır olduklarını ve müzakere yoluyla ulaşılan bir çözümü tercih ettiklerini dile getirdi.

Son saldırılarda nükleer programı ortadan kaldırmak için askeri bir seçeneğin bulunmadığının görüldüğüne değinen Erakçi, tesislerin yok edildiğini ancak İran'ın bu teknolojiye ve bilim insanlarına hala sahip olduğunu söyledi.

İran'ın füze programına ilişkin Erakçi, iyi durumda olduklarını ve kapasitelerinin de bulunduğunu belirterek, savunma konusunda en güvenilir araç olan füze programına devam edeceklerini bildirdi.

Erakçi, İran'ın Trump ve bazı eski ABD'li yetkililere "suikast yapmayı denediği" iddialarına ilişkin, "Hayır, bunu asla söylemedik. Bazı kişiler, bu tür söylemlerde bulunabilir ancak bu asla İranlı yetkililerin tutumu bu olmadı." dedi.

İran lideri Ali Hamaney ve İranlı yetkililerin ABD'nin politikalarına karşı ifadeler kullandığını aktaran Erakçi, "(Suikast iddiaları) Asla böyle bir politikamız olmadı ve olamaz. Başka bir ülkenin başkanını bırakın, İran toprakları dışında herhangi birini öldürmek bizim politikamız değil." ifadelerini kullandı.

"ABD, İsrail'i bölgede insanları öldürmesi için silahla destekledi"

Bakan Erakçi, İran'ın Hizbullah, Hamas ve Husileri desteklediğine dair söylemlere ilişkin "Bu Amerikalılar ve İsraillilerin yaptığı ile aynı şey. ABD, İsrail'i Filistin, Gazze, Batı Şeria, Lübnan, İran ve Yemen'de insanları öldürmesi için her türlü gelişmiş silahla destekledi." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, bahsi geçen grupları her zaman siyasi ve diğer şekillerde desteklediklerini ve onların "mücadelesini her zaman meşru olarak" gördüklerini söyledi.

Bu grupların "İsrail'i haritan silmek" istediklerine dair söylemleri hatırlatılan Erakçi, "Bunu biz asla söylemedik, (bunu söylemeleri) onların elinde olan bir şey. Kendi vatanları için savaşıyorlar. Her şeyi söyleyebilirler ancak İran'ın İsrail'i haritadan silmek gibi bir politikası asla olmadı." dedi.

İranlı Bakan Hamas, Hizbullah ve Husileri "meşru talepleri" devam ettiği sürece desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, "Filistinliler, kendi kaderini tayin etme hakkı için mücadele ediyor. İsrail, Filistin topraklarının işgalinden ve Filistinlilerin kendi vatanlarında katledilmesinden kazanç sağladı." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Erakçi: 'İsrail'i haritadan silme politikamız yok' - Son Dakika

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