 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı, Güney Afrika'nın UAD'deki başarısını tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

İran Dışişleri Bakanı, Güney Afrika'nın UAD'deki başarısını tebrik etti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanındaki (UAD) başarısını tebrik etti ve İsrailli yetkililerin adalet önüne çıkarılması gerektiğini belirtti. Abdullahiyan, UAD'nin Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararını değerlendirdi. İsrailli yetkililerin Gazze'de işlenen suçlarla ilgili adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurgulayan Abdullahiyan, tüm ülkelere ve meslektaşlarına Güney Afrika'nın UAD'deki davasına destek verme çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, Güney Afrika\'nın UAD\'deki başarısını tebrik etti
27.01.2024 - 00:03,
Abone Ol

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanındaki (UAD) başarısını tebrik etti ve savaş suçlarının failleri, İsrailli yetkililerin adalet önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.

Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, UAD'nin Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararını değerlendirdi.

Güney Afrika'nın UAD'deki diplomatik başarısını tebrik eden Abdullahiyan, "Bir kez daha Güney Afrika hükümetinin inisiyatifine İran'ın desteğini vurguluyorum." ifadesini kullandı.

İsrailli yetkililerin Gazze'de işlenen suçlarla "dünya kamuoyunun gözünde en çok nefret edilen kişiler" olduğunu aktaran Abdullahiyan, "Filistinlilere karşı soykırım ve benzeri görülmemiş savaş suçları işledikleri için derhal adalet önüne çıkarılmalıdırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullahiyan, tüm ülkelere ve meslektaşlarına Güney Afrika'nın UAD'deki davasına destek verme çağrısında bulundu.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemlerle birlikte, ordusunun söz konusu maddedeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmetti.

Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımların atılmasına karar veren UAD, İsrail'in Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemler ile Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasını ve kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasını istedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Güney Afrika, İran, İnsan Hakları, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı, Güney Afrika'nın UAD'deki başarısını tebrik etti - Son Dakika


00:39
CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
23:57
CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
23:30
ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25
Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57
Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33
UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44
ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri

Son Dakika
00:39 CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
23:57 CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
23:30 ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25 Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33 UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44 ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40 Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 01:03:51. #1.12#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı, Güney Afrika'nın UAD'deki başarısını tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement