İran Dışişleri Bakanı, Güney Afrika\'nın UAD\'deki başarısını tebrik etti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanındaki (UAD) başarısını tebrik etti ve savaş suçlarının failleri, İsrailli yetkililerin adalet önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.

Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, UAD'nin Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararını değerlendirdi.

Güney Afrika'nın UAD'deki diplomatik başarısını tebrik eden Abdullahiyan, "Bir kez daha Güney Afrika hükümetinin inisiyatifine İran'ın desteğini vurguluyorum." ifadesini kullandı.

İsrailli yetkililerin Gazze'de işlenen suçlarla "dünya kamuoyunun gözünde en çok nefret edilen kişiler" olduğunu aktaran Abdullahiyan, "Filistinlilere karşı soykırım ve benzeri görülmemiş savaş suçları işledikleri için derhal adalet önüne çıkarılmalıdırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullahiyan, tüm ülkelere ve meslektaşlarına Güney Afrika'nın UAD'deki davasına destek verme çağrısında bulundu.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemlerle birlikte, ordusunun söz konusu maddedeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmetti.

Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımların atılmasına karar veren UAD, İsrail'in Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemler ile Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasını ve kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasını istedi.