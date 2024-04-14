İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın İsrail'e karşı saldırılarını sürdürme niyetinde olmadığını ancak muhtemel bir saldırıya karşı yanıt vermekte tereddüt etmeyeceğini söyledi.
Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Meşru savunma hakkını kullanması, İran'ın bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı sorumlu yaklaşımını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'e karşı doğrudan saldırıların sona erdiğine işaret eden İran Dışişleri Bakanı, "İran'ın bu noktada savunma operasyonlarına devam etme niyeti yoktur ancak gerekirse yeni bir saldırıya karşı meşru çıkarlarını korumaktan da çekinmeyecektir." ifadelerini kullandı.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.
İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.
Son Dakika › Güncel › İran Dışişleri Bakanı: İsrail'e karşı saldırılarımız devam etmeyecek, ancak meşru savunma hakkımızı kullanırız - Son Dakika
İran'ın İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat" operasyonu Tel Aviv'in en büyük destekçisi olan ABD'yi bir hayli tedirgin etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Orta Doğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi. Yetkili ayrıca 100 balistik füzenin İsrail'e yalnızca birkaç dakika içinde ulaştığına dikkat çekti.
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