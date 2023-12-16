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İran Dışişleri Bakanı Kuveyt'e başsağlığı diledi - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Kuveyt'e başsağlığı diledi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı nedeniyle Kuveyt'e başsağlığı diledi. Abdullahiyan, taziye mesajında Şeyh Nevvaf'a Allah'tan rahmet dileyerek, Kuveyt halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.

İran Dışişleri Bakanı Kuveyt\'e başsağlığı diledi
16.12.2023 - 17:25,
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Arap ülkeleri, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefat etmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı, bazıları ise yas ilan etti.

Sabah'ın vefatının ardından, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Umman, Mısır, Ürdün, Filistin ve Lübnan'dan yazılı açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan Kraliyet Ofisinin açıklamasında, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Kuveyt Emiri'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiği ifade edildi.

Açıklamada, Sabah ailesine, Kuveyt halkına, Arap ve İslam dünyasına başsağlığı dilekleri iletildi.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın taziye mesajı ise resmi haber ajansı WAM'da yayımlandı.

Açıklamada, Al Nahyan'ın, Kuveyt Emiri'nin vefatı nedeniyle BAE'de bugünden başlamak üzere 3 günlük yas ilan ettiği ve tüm resmi daireler ile yurt dışındaki diplomatik misyon ve elçiliklerde bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiği kaydedildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a, Kuveyt devleti ve hükümetine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık da yayımladığı taziye mesajında, vefat eden Kuveyt Emiri Nevvaf'ın Arap ve İslam ümmetine hizmet etmiş ve Kuveyt'in yükselmesi ve kalkınması için çalışmış bir lider olduğunu dile getirdi.

Bin Tarık, bugünden başlamak üzere ülkede 3 gün boyunca yas ilan edilmesine ve resmi ve özel kurumlarda bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Abdulfettah es-Sisi ve Mısır halkının, Arap ve İslam ümmetini desteklemiş, büyük çalışmalarda bulunmuş bilge liderin (Şeyh Nevvaf) kaybının ardından taziyelerini sunduğu" aktarıldı.

Mısır'da da 3 gün yas ilan edildiği belirtildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuveyt'teki kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Şeyh Nevvaf, hayatını ülkesine, halkına ve milletine hizmete adayan bir liderdi. Onu, bilge kişiliği ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalışan birisi olarak tanıdık." ifadelerini kullandı.

Ürdün Kraliyet Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Kral 2. Abdullah'ın, Kraliyet Sarayı'nda 7 gün yas ilan ettiği aktarıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamada ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, kardeş Kuveyt halkına en içten taziyelerini ilettiği ifade edildi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati de yaptığı açıklamayla, Şeyh Nevvaf'ın ölümü nedeniyle ülkede 3 gün yas ilan etti.

Kuveyt Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Muhammed el-Abdullah el-Mubarek es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın bugün öğlen vakti vefat ettiğini duyurmuştu.

Şeyh Nevvaf'ın vefatının ardından ülkede 40 günlük yas ilan edilirken resmi kurumların 3 gün kapalı olacağı belirtilmişti.

Kuveyt'in eski emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümü üzerine, ülkenin başına Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın getirildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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Hüseyin Emir, Kuveyt, Ürdün, Mısır, İran, Son Dakika

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