İran Dışişleri Bakanı Erakçi Türkiye ziyaretinin ardından Moskova\'ya gitti

İsrail'in saldırıları ile başlayan İsrail-İran çatışmalar devam ederken; diplomasi trafiği de devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Türkiye ziyaretinin ardından Rusya'ya gitti.

NE OLMUŞTU?

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'daki 3 nükleer santrale saldırısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

İranlı Bakan, "Ben bu öğleden sonra Moskova'ya gidiyorum. Yarın sabah Başkan Putin'le (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bir toplantım olacak. Rusya, İran'ın dostudur. Stratejik bir ortaklık var iki ülke arasında. Her zaman birbirimize danışıyoruz, pozisyonlarımızı koordine ediyoruz." demişti.