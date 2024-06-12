İran Dışişleri Bakanı: Rusya ile stratejik işbirliği anlaşması çalışmaları devam ediyor

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İran Dışişleri Bakanı Ali Bakıri, Rusya ile uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşmasına ilişkin çalışmalarda kesinti olmadığını söyledi.

Rusya'da düzenlenen BRICS toplantısından dönüşünde Tahran'da basına konuşan Bakıri, Rusya ile İran arasındaki stratejik işbirliği anlaşmasının hazırlık çalışmalarının geçici olarak askıya alındığına dair iddiayı yalanladı.

Bakıri, İran ile Rusya arasındaki kapsamlı işbirliği belgesinin sonuçlandırılmasında herhangi bir kesinti yaşanmadı. Süreç normal şekilde devam ediyor." dedi.

Anlaşmanın şu anda uzman incelemesinde olduğunu aktaran Bakıri, "Belgeye son şeklini vermek için başka bir uzman toplantısı yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Rus Tass Haber Ajansına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, dün Rusya ile İran arasında kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin çalışmaların askıya alındığını söylemişti.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ise anlaşmanın askıya alındığı haberinin asılsız olduğunu ve Rus yetkilinin açıklamasının tercüme hatasından kaynaklandığını ifade etmişti.

Rusya ile İran, iki ülke arasında stratejik ve ticari alanda işbirliğini öngören uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşması için 2021'den bu yana çalışma yürütüyordu.

İran, Mart 2021'de benzer bir anlaşmayı Çin ile imzalamıştı.