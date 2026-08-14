İran, ABD'ye ait MQ-9 Reaper İHA'sını düşürdü - Son Dakika
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İran, ABD'ye ait MQ-9 Reaper İHA'sını düşürdü

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İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Devrim Muhafızları, İHA'nın Hürmüzgan semalarında tespit edilerek vurulduğunu duyurdu.

İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına göre, hava savunma unsurları tarafından yürütülen istihbarat ve takip faaliyetleri sonucu bir MQ-9 tipi İHA Hürmüzgan semalarında tespit edilerek vuruldu.

Söz konusu İHA'nın vurulduktan sonra düştüğü aktarıldı.

Amerikan Washington Post gazetesi, dün yayımladığı haberinde, ABD'nin İran ile savaş sırasında, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun olarak kullandığı MQ-9 Reaper tipi İHA'lardan 45 tanesini kaybettiğini belirtmişti.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, bu miktarın, MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsansız Hava Aracı, Devrim Muhafızları, İhlas Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, ABD'ye ait MQ-9 Reaper İHA'sını düşürdü - Son Dakika

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