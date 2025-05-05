İran, Husi İddialarını Reddetti - Son Dakika
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İran, Husi İddialarını Reddetti

İran, Husilerin İsrail saldırılarına katıldığı suçlamalarını asılsız buldu ve kınadı.

05.05.2025 15:43
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TAHRAN, 5 Mayıs (Xinhua) -- İran, Yemen'deki Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarına müdahil oldukları yönündeki ABD ve İsrailli yetkililerin suçlamalarını reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada bu tür "asılsız" iddiaların yinelenmesini "güçlü ancak zulüm gören" Yemen halkına hakaret olarak niteledi.

İran'ın ülkelerin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiği yönündeki tutumunun vurgulandığı açıklamada ABD'nin Yemen'e yönelik askeri saldırıları, Birleşmiş Milletler Antlaşması ve uluslararası hukukun "alenen ihlali" olduğu gerekçesiyle kınandı.

Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını genişletme kararı sonrası İsrail'e yönelik kapsamlı hava ablukası ilan ettiklerini duyurmuştu.

Husiler, aynı günün erken saatlerinde İsrail'in en büyük uluslararası havalimanı olan Ben Gurion Havalimanı'na düzenlediği ve havalimanının ana terminaline giden yola isabet eden füze saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

Son haftalarda ABD'nin Yemen'deki Husi mevzilerine yönelik yeni hava saldırıları artarken Husiler de İsrail'e yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını yoğunlaştırdı.

Husiler, Kasım 2023'ten bu yana Gazze'deki çatışmalar sırasında Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek üzere İsrail'i hedef alıyor.

Kaynak: Xinhua

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