İran ve Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer görüşmeler İstanbul\'da yapılacak

İran devlet televizyonu, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerin Temmuz ayında yapılacağını açıkladı.

İsrail ve İran arasında ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından merak edilen konulardan biri de savaş nedeniyle askıya alınan nükleer görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği oldu.

İsrail 'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan ve 12 boyunca devam eden savaş, ABD'nin İran'a saldırması ve İran'ın da ABD'nin Orta Doğu 'daki üslerini bombalamasının ardından sona erdi.

İran ile Avrupa ülkeleri İngiltere , Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerin 25 Temmuz'da İstanbul 'da yapılacağını açıklandı.

NE OLMUŞTU?

İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya, 16 Mayıs'ta yine İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir araya gelmişti. Taraflar, ABD ile İran arasında süren müzakereler sırasında yapılan görüşmelerin devamı konusunda anlaşmıştı.

Öte yandan İran ile ABD müzakere süreci devam ederken İsrail, 13 Haziran'da İran'a saldırı başlatmış ve hem ABD hem de Avrupa ile müzakere süreci kesilmişti.

İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayabilecek "tetik mekanizması (snapback)" adı verilen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından işletilmesinden endişe ediyor. Söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de sona eriyor. İran'ın nükleer programıyla ilgili çözüm üretilemezse Avrupa ülkelerinin bu tarihten önce mekanizmayı işletebileceği öngörülüyor.