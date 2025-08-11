İran ile UAEA Arasında İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika
İran ile UAEA Arasında İşbirliği Görüşmeleri

11.08.2025 22:44
İran, UAEA heyetiyle işbirliği yollarını değerlendirirken eleştirilerini de iletti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyetiyle yeni koşullar çerçevesinde işbirliği yollarını değerlendirdiklerini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Garibabadi, UAEA Başkan Yardımcısı Massimo Aparo ve beraberindeki heyetin Tahran ziyareti hakkında bilgi verdi.

Garibabadi, "UAEA Başkan Yardımcısı Aparo'yla görüşmede yeni koşullar çerçevesinde işbirliği yolları ele alındı." dedi.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sırasında UAEA'nın sorumluluklarını yerine getirmemesine ilişkin eleştirilerin İran heyeti tarafından dile getirildiğini belirten Garibabadi, Ajansın, İran'ın nükleer programına yönelik yaklaşımında mevcut hatalı süreçlerin düzeltilmesi yönündeki taleplerinin de heyete iletildiğini vurguladı.

İstişarelerin devam etmesi yönünde mutabakata varıldığını aktaran İranlı yetkili, UAEA heyetinin görüşmelerin ardından Tahran'dan ayrıldığını kaydetti.

Tahran yönetimi, UAEA'yla işbirliğini askıya almıştı

Ajans denetçilerinin ülkeye girişinin yasaklamasını ve tüm denetim faaliyetlerini durdurmaya yönelik yasa, 26 Haziran'da İran Meclisinde kabul edilmiş, nihai karar merci Anayasayı Koruyucular Konseyinde de onaylanmıştı.

Yasa, ülkeye UAEA denetçilerinin girmesini imkansız kılarken, Ajansa nükleer faaliyetlere ilişkin herhangi bir rapor sunulmasını da tamamen yasaklanmıştı.

Hükümetin, özellikle İranlı üst düzey yetkililer tarafından "casus" olarak nitelendirilen UAEA Başkanı Rafael Grossi ile işbirliği yapması da yasayla engellenmişti.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın imzasıyla UAEA'yla işbirliği 2 Temmuz'da resmen askıya alınmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Ajans, Dünya, İran, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
