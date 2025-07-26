İran İlişkileri Güçlendirmeye Odaklanıyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesine öncelik verdiklerini söyledi.

Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret ederek burada bakanlık çalışanlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

İsrail ve ABD'nin saldırıları sırasında diplomasinin aktif kaldığını belirten Pezeşkiyan, "Savaş koşulları nedeniyle bazı ofislerimiz kapalıyken, ülkenin diplomatik yetkilileri görev başındaydı. Uluslararası iletişimi sürdürdüler ve sürekli takip ederek İran milletinin sesini dünyaya duyurdular." dedi.

Pezeşkiyan, bu süreçte halkın gösterdiği dayanışmaya da övgüde bulunarak, "12 gün boyunca zorlu ve cesur bir savunma gerçekleştirildi ve düşman tüm gücüyle ülkeyi dize getirmeye çalıştı. Bu arada, ülkemizin onurlu halkı önemli bir rol oynadı ve örnek bir direniş ve dayanışmayla takdir ve saygıyı hak eden büyük bir işe imza attı." ifadelerini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in tavsiyeleri doğrultusunda, mevcut koşullarda savunma, güvenlik ve diplomasi eksenlerinin etkin ve aktif bir şekilde takip edilmesi ve gündemde tutulması gerektiğini diplomatlara ileten Pezeşkiyan, "Diplomasi alanındaki arkadaşlarımız bu konuda her türlü çabayı gösterdi ve biz de ülkenin makro politikalarıyla eşgüdüm içinde komşularımızla öncelikli olmak üzere dış ilişkilerimizi geliştirmeye odaklanarak bu ilişkilerin daha yakın, daha derin ve daha sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacağız." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerle ilişkilerin genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Bu doğrultuda Rusya, Çin gibi ülkeler ve diğer ortaklarımızla eşgüdüm içinde hareket edeceğiz ve süreci Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerle akıl, onur ve karşılıklı çıkar temelinde sürdüreceğiz." dedi.

Dış politikadaki ilk önceliğin komşularla ilişkilerin güçlendirilmesine verilmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, " Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Afganistan, Pakistan, Irak ve Basra Körfezi ülkeleri de dahil olmak üzere komşu ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Komşu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirirsek harika işler başarabiliriz. Biraz daha aktif olmalıyız. İş adamlarından ve tüccarlardan kültür adamlarına, akademisyenlerden turizmcilere kadar herkes daha aktif olmalı." şeklinde konuştu.

Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü soykırıma da değinen ve İsrail'in destekçilerini hedef alan Pezeşkiyan, "Bazıları insan hakları iddiasında bulunuyor ama Gazze'de hiçbir insanın göremeyeceği yürek burkan hadiseler meydana getirdiler. Avrupa ülkeleri ve insan hakları örgütleri insanlıktan bahsediyor fakat Gazze halkına yönelik vahşi eylemleri nasıl haklı çıkarabilirler? Ülke dışındaki Farsça yayın yapan bazı medya kuruluşları da bunu utanç verici şekilde aktarıyor. Gerçeği ve olup biteni görmüyorlar mı?" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ülke dışındaki İranlıların da sorun yaşamadan ülkeye dönebilmeleri için çalışmalar yapılmasını istedi.???????