İran'ın dini lideri Hamaney, Haniye'nin suikastının intikamını alacaklarını söyledi - Son Dakika
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İran'ın dini lideri Hamaney, Haniye'nin suikastının intikamını alacaklarını söyledi

İran'ın dini lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Haniye’nin intikamını almanın İran İslam Cumhuriyeti’nin görevi olduğunu belirterek, saldırıya sert bir şekilde karşılık verileceğini söyledi.

31.07.2024 14:03
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(ANKARA) - İran'ın dini lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Haniye'nin intikamını almanın İran İslam Cumhuriyeti'nin görevi olduğunu belirterek, saldırıya sert bir şekilde karşılık verileceğini söyledi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, İsmail Haniye'nin İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan yemin törenine katılmak üzere geldiği Tahran'da şafak vakti bir güdümlü roket saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'i işaret eden Hamaney, "Suçlu ve terörist siyonist rejim, sevgili misafirimizi vatanımızda şehit etti ve bizi kederli bıraktı, ama aynı zamanda kendisi için sert bir cezanın da zeminini hazırladı" dedi. Haniye'nin İsrail işgaline karşı verdiği mücadeleyi öven Hamaney, Haniye'nin "bu yolda çocuklarını feda eden, şehit olmaya hazır" biri olduğunu söyledi.

Hamaney, "İslam ümmetine, direniş cephesine, gururlu Filistin milletine ve Haniye'nin ailesi ile birlikte şehit olan yoldaşına" başsağlığı dileğinde bulundu.

Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesi, son dönemlerde İsrail ve Hizbullah arasında Lübnan sınırında artan çatışmaların yarattığı bölgesel savaş riskini daha çok tırmandırabilecek bir etken olarak görülüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İran'ın dini lideri Hamaney, Haniye'nin suikastının intikamını alacaklarını söyledi - Son Dakika

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