 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran'ın Erbil'e yönelik saldırısında kadınlar, çocuklar ve siviller hedef alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İran'ın Erbil'e yönelik saldırısında kadınlar, çocuklar ve siviller hedef alındı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarında kadınlar, çocuklar ve sivillerin hedef alındığını belirtti. Saldırılarda 4 sivil hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

İran\'ın Erbil\'e yönelik saldırısında kadınlar, çocuklar ve siviller hedef alındı
16.01.2024 - 11:41,
Abone Ol

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarında kadınlar, çocuklar ve sivillerin hedef alındığını belirtti.

Hevramani, X sosyal medya hesabından Erbil'de dün gece birçok noktaya gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

"Bu korkakça şiddet eylemi insanlığa karşı büyük bir ihlal ve inkar edilemez bir suçtur." ifadelerine kullanan Hevramani, Irak merkezi hükümeti ve uluslararası toplumun bu "gerekçesiz suça" karşı net bir tutum sergilemesi gerektiğini kaydetti.

Hevramani, "İran güçlerinin Erbil'e saldırısındaki kurbanlar kadınlar, çocuklar ve sivillerdi." ifadelerine yer verdi.

IKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Saldırılarda Iraklı iş adamı Peşrev Dizeyi ve 1 yaşındaki bebeğinin de hayatını kaybedenler arasında yer aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Devrim Muhafızları, Erbil, İran, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Erbil'e yönelik saldırısında kadınlar, çocuklar ve siviller hedef alındı - Son Dakika


12:25
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
12:00
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:53
9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:52
Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:44
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36
27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34
Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:33
Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu

Son Dakika
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
11:33 Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu
12:00 Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:52 Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:53 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:44 MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34 Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:22 Dolar/TL 30,1020 seviyesinden işlem görüyor
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 13:02:04. #1.11#
SON DAKİKA: İran'ın Erbil'e yönelik saldırısında kadınlar, çocuklar ve siviller hedef alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement