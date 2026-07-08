İran'ın Saldırıları Gerilimi Tırmandırıyor - Son Dakika
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İran'ın Saldırıları Gerilimi Tırmandırıyor

08.07.2026 11:16
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BAE, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının gerilimi düşürme ihtiyacını göz ardı ettiğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı'nın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, İran'ın ticari gemilere, Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırılarının, "Tahran'ın gerilimi düşürme gerekliliklerine uymadığını" gösterdiğini belirtti.

Gargaş'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın bölgedeki askeri hareketliliği ve Körfez ülkelerine yönelik adımları eleştirildi.

BAE'li yetkili, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Katar ve Suudi Arabistan'a ait ticari tankerlere yönelik saldırıları ile kardeş Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik tekrarlanan ihlalleri, Tahran'ın gerilimi düşürme ve savaş sayfasını kapatma gerekliliklerine uymaktan hala aciz olduğunun açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Körfez ülkelerinin hedef alınmasına tepki gösteren Gargaş, "Arap Körfez ülkeleri, İran'ın gerilimi tırmandırma mantığı ile rasyonellik, istikrar ve barış yolu arasındaki tereddüdünün hedefi olarak kalamaz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak boğaz yakınlarındaki 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Fars Haber Ajansı ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve İHA'larla hedef aldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'ın Saldırıları Gerilimi Tırmandırıyor - Son Dakika

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