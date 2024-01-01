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Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi - Son Dakika
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Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi

Kızıldeniz'de Yemen'deki İran destekli Husiler ile ABD arasında tansiyon yükseliyor. Husiler bölgedeki gemilere saldırırken ABD güçleri ise Husileri vurmaya devam ediyor. Gelişmeler takip edilirken İran'ın 'Elburz' adlı savaş gemisi bugün Kızıldeniz'e girdi.

01.01.2024 - 15:29,
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Yemen'deki İran destekli Husiler son dönemde Kızıldeniz'deki yük gemilerini hedef alırken, bugün de bölgede tansiyonu yükselten bir gelişme yaşandı. Kızıldeniz'de ABD güçleri ile Husiler arasındaki gerilimin devam ederken; İran'ın "Elburz" adlı savaş gemisi, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçerek Kızıldeniz'e girdi.

İRAN SAVAŞ GEMİSİ KIZILDENİZ'E GİRDİ

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran donanmasının 94. Deniz Filosu komutasındaki "Elburz" adlı savaş gemisi uluslararası sulardaki düzenli görevlerin bir parçası olarak Babu'l Mendeb Boğazı'nı geçerek Kızıldeniz'e girdi.
Haberde, İran donanmasının 2009 yılından bu yana "nakliye hatlarını güvence altına almak, korsanlarla mücadele etmek ve diğer görevleri yerine getirmek için açık sularda faaliyet gösterdiği" ifade edildi.

İran'ın savaş gemisi Kızıldeniz'e girdi

NE OLMUŞTU?

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

İran'ın savaş gemisi Kızıldeniz'e girdi

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurmuştu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Son olarak dün Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesinin ABD helikopterleri tarafından ateş altına alınması sonucunda Husi güçlerden 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz\'e gönderdi
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Mevlüt Sarioğlu: AMAN İRAN YAPMA NE OLUR AMERİKA ŞİMDİ SENDEN KORKUP KAÇACAK YAHU OYUN OYNAMAYIN Yanıtla 5 4

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SON DAKİKA: Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi - Son Dakika
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