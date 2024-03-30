İran'ın Tahran Büyükelçiliği Faaliyetlerine Yeniden Başlayacak

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TAHRAN, 30 Mart (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği kısa süre içinde faaliyetlerine yeniden başlayacak.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın Cuma günkü haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı'ndan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "İran ve Azerbaycan arasında ikili ilişkilerde artan diplomatik hareketlilik doğrultusunda olumlu anlaşmalar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Yetkiliye göre, büyükelçiliğin yeniden açılmasının yanı sıra iki ülke arasında yapılacak resmi görüşmeler de gündemde.

Haberde, Tahran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi'nin görevinin sona ermesi nedeniyle İran'ın Azerbaycan'a yeni bir büyükelçi atayacağı belirtildi.

Azerbaycan, 27 Ocak 2023'te Tahran'daki büyükelçiliğine düzenlenen ve bir çalışanın ölümüne, iki çalışanın da yaralanmasına neden olan silahlı saldırının ardından Tahran'daki büyükelçiliğini kapatmıştı.

Bakü saldırıyı bir "terör eylemi" olarak nitelendirirken Tahran, soruşturmalar sonucunda saldırganın "kişisel ve ailevi" sebepleri olduğunun ortaya çıktığını söylemişti.

İki taraf geçtiğimiz aylarda ilişkilerini düzeltmek için diplomatik çabalarını yoğunlaştırdı.