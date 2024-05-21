İran Büyükelçiliği önünde helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye

BAĞDAT, 21 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın Varzakan ilçesi yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziyelerini sunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'taki İran Büyükelçiliği önünde mum yakan bir kişi, 20 Mayıs 2024.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu heyeti taşıyan helikopter Pazar günü başkent Tahran'a 670 kilometre uzaklıktaki Varzakan ilçesi yakınlarında kötü hava koşulları nedeniyle düştü. Enkazın Pazartesi günü sabah saatlerinde bulunmasıyla heyettekilerin hayatını kaybettiği doğrulandı. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)
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