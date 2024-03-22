İran\'ın Yezd şehri çöl turizmiyle turistleri ağırlıyor

İran'ın orta bölgesinde yer alan Yezd şehri tarihi yapısı ve kendine has yerel yerleşim şeklinin yanı sıra etrafında bulunan çöl bölgeleri ile turistlerin uğrak bölgeleri arasında yer alıyor.
Karadan ziyaretlerde uzun süreli çöl yolculuğu ile varılan, uçak yolculuğunda ise kumulların arasında yer alan ve etrafında köstebek yuvalarını andıran yüzlerce yüzey şekli ile dikkatleri çeken Yezd, kültür turizminin yanı sıra çöl safarisi ile misafirlerine hizmet veriyor.
Tarihi kent merkezinin labirenti andıran sokaklarını, mimari eserleri ve yüzyıllardır çöl iklimindeki evleri soğutmak için kullanılan doğal klima görevi gören yüksek bacaları ziyaret eden turistler, daha sonra hem off road araçları ile safari yapmak hem de geceleri yıldızları gözlemlemek için çöldeki kamplara yöneliyor.
Şehrin etrafını saran çöl kumullarının ortasına kurulan irili ufaklı onlarca kamp alanı ise gelen misafirleri ağırlamak ve onlara farklı bir deneyim yaşatmak için her türlü hizmeti sunuyor.
Şehir merkezinden aldıkları misafirleri kamp alanına taşıyan ev sahipleri kısa bir süre stabilize yolları kullanmanın ardından araçları kum tepelerine sürerek çöle hoş geldiniz karşılaması ile misafirlerini kampa ulaştırıyor.
Kısa bir dinlenme ve çay faslından sonra ise ziyaretçilere, deve ya da off road araçları ile çölde safari yapmak ve ya ipeğimsi kumların arasında yürümekten yana tercihte bulunmak kalıyor.
Çöl turu, sıcak havalar nedeniyle ikindi vaktinden sonra başlıyor, safari ve gezme faslının tamamlanmasının ardından kamp alanında çay, yemek ve eğlence zamanı ile devam ediyor.
Geceleri kalınabilecek şekilde tasarlanan kamp alanlarında şehrin tarihi yapısına uygun olarak balçıkla sıvanmış kulübeler bulunuyor.
Gezi sonrası, ziyaretçilerden bazıları şehirdeki otellerine dönerken kimi ziyaretçiler bu kulübeleri kiralayarak gece boyunca gökyüzünü ve yıldızları izleyip kendileri ile baş başa kalmayı tercih ediyor.
Kulübelerin yanına kurulan yüksek sedirler bir yandan yeme, içme ve dinlenme vakitleri için mekan olurken diğer yandan geceleri böcek ve sürüngen hayvanlardan korunaklı bir şekilde gökyüzünü izleme imkanı sunuyor.
Kulübelerde değil de çadırda gecelemek isteyen ziyaretçiler içinse ayrı bir çadır kampı alanı da bulunuyor.
Türkiye'den de turist ağırlıyoruz
AA muhabirine açıklamada bulunan çöl kamplarından birinin Müdürü Vahid Dehkani, kamplarını 8 yıl önce kurduklarını belirterek buraya gelen turistlerin sağlıklı ve güzel bir şekilde vakit geçirmeleri için bu işe başladığını ifade etti.
Dehkani, çölü görmeye gelenlerin iki-üç gün mutlu bir şekilde vakit geçirmelerini arzuladıklarını dile getirerek, "Bütün dünyadan buraya ziyaretçiler geliyor. Türkiye'den de çok iyi ziyaretçilerimiz var." dedi.
Misafirlerine çöl ortamında her türlü hizmeti sunmaya çalıştıklarını aktaran Dehkani, "Burada misafirlerimize kalma yeri, restoran ve gece ateşi hizmetinin yanı sıra kahve, çay, aperatif yiyecekler, yerel yemekler ile yine burada kestiğimiz hayvanların etinden yaptığımız kebapları sunuyoruz." ifadelerinde bulundu.
Dehkani, arabası olmayan ziyaretçiler içinde kendi araçları ile hizmet verdiklerini belirterek, "İki çeşit off-road aracımız var. İlk defa yapıp korkanlar için daha yavaş hareket eden araçlarla çöl safarisi yapıyoruz. Heyecan arayanlar için ise daha güçlü ve seri olan araçlarımızla safariye çıkıyoruz." diye konuştu.
Çölde araç kullanmak istemeyen ziyaretçileri için deve ile gezi turu düzenlediklerini aktaran Dehkani, "İnsanlar buraya gezmek, huzur bulmak, kalabalıktan kaçmak ve dinlenmek için geliyor. Misafirlerin çoğu geceyi burada geçiriyor. Geceleri yıldızlar çok güzel görünüyor. Yezd'in gökyüzü eşsizdir." şeklinde konuştu.
Kamp alanları güvenlik açısından oldukça iyi
Ziyaretçilerden Mehrdad Zamani ise aslen Yezdli olmasına rağmen ülkenin güney doğusunda bulunan Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşadığını ifade etti.
Zamani, sık sık Yezd'e geldiğini belirterek, "Birkaç ayda bir Yezd'e geliyorum ve her gelişimde kesinlikle çöle çıkıyorum çünkü çöl bana huzur veriyor. Çoğu zaman geceleri buradaki kulübelerde kalıyorum." diye konuştu.
Doğayı sevdiğini dile getiren Zamani, "Çölü, doğayı ve ormanı çok seviyorum. Fakat çöl benim için çok farklıdır. Çölün gecesi çok güzel oluyor. Sabahı ayrı güzel oluyor buranın." ifadelerinde bulundu.
Zamani, kamplarda yeme içme işlerinin düzenli ve temiz olduğuna değinerek, bayram zamanları çöldeki kampların çok kalabalık olduğunu söyledi.
Çöldeki kampa kalabalıktan uzaklaşmak ve huzur bulmak için geldiğini belirten Fatma Rızapur da buraya geldiğinde kendini dinlenmiş hissettiğini ifade etti.
Rızapur, aslen Yezdli olmadığını aktararak işi sebebiyle geldiğini ve ailesiyle bu şehirde yaşadığını söyledi.
Bugün eşi ve arkadaşları ile çöle gelmek istediğini kaydeden Rızapur, "Çöle sık sık geliyorum. Çöl güzel bir duygu veriyor. Kamp alanları hem güvenlik hem de güzellik açısından iyi. Buraya gelip güzelce vakit geçiriyoruz. Ailecek geliyoruz ama bu defa çocukları getirmedim." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › İran'ın Yezd şehri çöl turizmiyle turistleri ağırlıyor - Son Dakika
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