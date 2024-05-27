UAEA: İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kapasitesi anlaşmayı aştı - Son Dakika
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UAEA: İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kapasitesi anlaşmayı aştı

UAEA: İran\'ın zenginleştirilmiş uranyum kapasitesi anlaşmayı aştı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmada belirlenen zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini aştığını bildirdi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoku 6 bin 201,3 kilograma yükseldi ve yüzde 60 saflıkta uranyum üretimini sürdürdüğü belirtildi.

27.05.2024 21:57
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmada yaklaşık 300 kilogramla sınırlanan zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini 6 bin 201,3 kilograma yükselttiği bildirildi.

UAEA'nın her 3 ayda bir İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yönetim kurulu üyeleriyle paylaştığı raporda, bu ülkenin zenginleştirilmiş uranyum kapasitesine ilişkin verilere yer verildi.

Raporda, İran'ın 2015'te imzalanan İran nükleer anlaşması olarak anılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nda (KOEP) belirlenen zenginleştirilmiş uranyum seviyesinin çok üstüne çıktığı belirtildi.

İran'ın 11 Mayıs itibariyle zenginleştirilmiş uranyum stokunun 6 bin 201,3 kilograma yükseldiği, önceki 3 aylık rapora oranla 675,8 kilogram artış görüldüğü bildirildi.

Raporda, Tahran yönetiminin yüzde 60 saflıkta uranyum üretimini sürdürdüğü, İran'ın yüzde 60 saflıkta 142 kilogram zenginleştirilmiş uranyum stokuna sahip olduğu, önceki rapora kıyasla üretimini 20 kilogramdan fazla artırdığına işaret edildi.

İran nükleer anlaşması

İran ile P5+1 ülkeleri olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın yanı sıra Avrupa Birliği arasında yaklaşık 3 yıl süren müzakereler sonucunda Temmuz 2015'te nükleer anlaşma sağlanmıştı.

2016'da uygulanmaya başlayan nükleer anlaşma, İran'a uranyumu yüzde 3,67 zenginleştirmesi ve zenginleştirilmiş uranyum stokunu da 300 kilogram ile tutma sınırı getirmişti.

ABD'nin 2018'de anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve bu ülkeye yönelik yaptırımlarını yeniden hayata geçirmesiyle anlaşmanın uygulanmasında sorunlar başladı.

Anlaşmanın sürdürülmesi için girişimler olsa da ilerleme kaydedilemedi ve İran 2019'da düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum stokunu arttırmaya başladı.

Özellikle 2020'de İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrasında Tahran yönetimi, anlaşmada belirlenen sınırlara uymayacağını, ancak attığı adımlara ilişkin UAEA'yı bilgilendireceğini duyurmuştu.

İran bu süreçte anlaşma kapsamında 3,67 ile sınırlanan zenginleştirme oranını yüzde 60'a yükseltirken, uranyum zenginleştirilmesinde kullanılan basit santrifüjleri ileri düzeyde gelişmiş modern santrifüjlerle değiştirerek, hem zenginleştirme seviyesini yükseltmiş hem de kapasitesini artırmıştı.

Kaynak: AA

İran, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UAEA: İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kapasitesi anlaşmayı aştı - Son Dakika

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