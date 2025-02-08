İran İslam Devrimi 46. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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İran İslam Devrimi 46. Yıl Dönümü Kutlandı

İran İslam Devrimi 46. Yıl Dönümü Kutlandı

Trabzon'da düzenlenen resepsiyonda Türkiye-İran ilişkileri vurgulandı, dostluk mesajları verildi.

08.02.2025 23:46
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İran'ın Trabzon Başkonsolosluğunca "İran İslam Devrimi zaferinin 46. yıl dönümü" resepsiyonu organize edildi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Ortahisar ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, Türkiye ve İran arasındaki tarihi bağların önemine işaret etti.

Türkiye-İran arasında 560 kilometrelik sınır bulunduğunu belirten Yıldırım, "Bu sıradan bir komşuluk değil. Aynı inancı paylaşan, kültürel anlamda birbirine yakın iki toplumuz. İran bizim vazgeçilmez komşumuzdur. Turizm, ticaret ve kültürel anlamda bizler için çok önemli bir ülkedir. Büyük devlet geleneğine sahip olan İran ile Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir. 46'ncı kuruluş yıl dönümünüz kutlu olsun." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ise devrimin 46. yıl dönümünü kutlayarak, "Elbette birçok farklılığa ev sahipliği yapsak da güçlü inanç bağlarımız, kültürel zenginliklerimiz ve sağlam ekonomik ilişkelerimizle birbirimize sıkı sıkıya bağlıyız. Bizler sadece iki komşu ülke değil, aynı zamanda bölgesel barışın ve istikrarın teminatı olan iki güçlü devletiz." diye konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati de İran'ın Türkiye'ye her zaman iyi bir kardeş olarak baktığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İran ve Türkiye'nin birçok alanda ortak noktaları var. Filistin meselesinde iki ülkenin dayanışması ve ortak dili açıkça ortaya koyması değerlidir. Bu dayanışma ile ortak dilin İslam dünyası ve bölge ülkeleri açısından pek çok faydasının olacağı şüphesizdir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran İslam Devrimi 46. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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