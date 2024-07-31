İran, İsmail Haniye'nin suikastına sert yanıt vereceğini açıkladı

Güncel

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen suikastla öldürülmesine "sert ve acı verici bir yanıtla" karşılık verileceğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsmail Haniye'nin İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere geldiği Tahran'da şafak vakti güdümlü bir roket saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Suçlu, katil ve terörist Siyonist çetenin, uluslararası kurallara hiç aldırış etmeden, Gazze'deki 9 aydır devam eden savaşın utanç verici yenilgilerini örtbas etmek için hiçbir suç eyleminden çekinmediğini" gösterdiği vurgulanan açıklamada, "Sert ve acı verici bir yanıtla İran ve direniş cephesi bu suça yanıt verecektir" denildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, "direniş cephesi" ifadesini, Tahran'ın Orta Doğu'daki müttefik milis gruplarına atıfta bulunmak için kullanıyor.

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney de Haniye'nin intikamını almanın İran İslam Cumhuriyeti'nin görevi olduğunu belirterek, İsrail'e sert karşılık verileceğini ifade etmişti.

Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesi, son dönemlerde İsrail ve Hizbullah arasında Lübnan sınırında artan çatışmaların yarattığı bölgesel savaş riskini daha çok tırmandırabilecek bir etken olarak görülüyor.