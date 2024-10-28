İran, İsrail'e Yanıt Verme Hakkını Savundu - Son Dakika
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İran, İsrail'e Yanıt Verme Hakkını Savundu

İran, İsrail\'e Yanıt Verme Hakkını Savundu

İran, İsrail'in saldırılarına karşı misliyle yanıt verme kararlılığında ancak savaşın yayılmasından endişeli.

28.10.2024 15:19
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in saldırısına yanıt verme konusunda kararlı ve ciddi olduklarını ve misliyle karşılık vereceklerini ancak savaşın yayılmasından endişe ettiklerini söyledi.

Bekayi, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantının başında 25 Ekim'de Lübnan'da İsrail'in basın mensuplarının kaldığı binaya düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler için saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından İsrail'in saldırısına dair sorulara yanıt veren Bekayi, "İran, İsrail rejimine yanıt verme hakkından geri durmayacak. (İsrail'in) saldırısının türüne göre karşılık verme konusunda kararlı ve ciddiyiz. Kesin bir yanıt için tüm mevcut imkanları kullanacağız." dedi.

Bekayi, İran'ın hava sahasına İsrail'e ait savaş uçaklarının girip girmediği sorusuna "hayır" diyerek yanıt verdi.

"Halkımız ve silahlı kuvvetlerimiz savaştan korkmuyor"

İran'ın hiçbir zaman savaş peşinde olmadığını ancak kendisini savunmaktan çekinmeyeceğini söyleyen Bekayi, "Savaşın yayılmasından endişe ediyoruz çünkü kendimizi sorumlu görüyoruz. Halkımız ve silahlı kuvvetlerimiz savaştan korkmuyor." diye konuştu.

İsrail'in saldırısının ardından Gazze ve Lübnan'da ateşkes çabalarının yeniden başlamasına ve daha önce İran'a ateşkes konusunda Batılı liderler tarafından verilen vaatlere ilişkin Bekayi, Gazze ve Lübnan'da İsrail'in işgalci ve soykırımcı güç olduğunu ve bu saldırılarla ilgili "ateşkes" ifadesinin kullanılmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Bekayi, İsrail'in saldırılarının durdurulması konusundaki çabaları desteklediklerini belirtti.

"Nükleer programı askerileştirmeye hiçbir şekilde niyetli değiliz"

AA muhabirinin İsrail'in saldırısına rağmen Tahran'ın "savaş karşıtı pozisyonunu" koruyup korumayacağına dair soruyu yanıtsız bırakan Bekayi, İran'da İsrail'in tehditlerine karşı caydırıcılığın artırılması için nükleer stratejide değişikliğe gidilmesine dair çağrılar üzerine bu konuda değişim mümkün mü? sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Kitle imha silahlarına ilişkin tutumumuz nettir. Ülkemizin en yüksek dini ve siyasi otoritesinin mantıksal değerlendirmelere dayanan fetvasına göre, nükleer programı askerileştirmeye hiçbir şekilde niyetli değiliz. Bu konuda tutumumuz değişmedi."

"İran'ın önceki aşamalardaki itidali uygunsuz bir şekilde yorumlandı"

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların ne zaman sona ereceğine dair soru üzerine Bekayi, "Siyonist rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor ve biz de zaman zaman bölgenin barışı ve istikrarı için daha itidalli davrandık ancak ne yazık ki İran'ın önceki aşamalardaki itidali uygunsuz bir şekilde yorumlandı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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