İran-İsrail Ekseninde Tırmanan Gerginlik Paneli Düzenlendi

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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) düzenlenen panelde, uzmanlar Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının ardından Orta Doğu'da tırmanan gerginliği İran- İsrail ekseninde değerlendirdi.

SETA tarafından "Ortadoğu'da Tırmanan Gerginlik: İran-İsrail Ekseni" konulu panel düzenlendi.

Panele, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhammed Hüseyin Mercan, İzmir Katip Çelebi Üniversitenden Doç. Dr. Tuğçe Ersoy Ceylan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Yetim katıldı.

Mercan, Tahran'daki Heniyye'ye yönelik suikast ile beraber, aslında, Tel Aviv yönetiminin İran'a "Ben eş zamanlı olarak senin bütün operasyon sahanda ya da çok kısa aralıklarla bütün operasyon sahanda artık eylemlerimi gerçekleştirebiliyorum." diyerek medyan okuduğunu belirtti.

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümeti, 7 Ekim'den bu yana kaybettiği bütün itibarı 12 saat içinde taktiksel ve psikolojik üstünlükle yeniden elde etmeyi başardı." diyen Mercan, İsrail'in kendisini daha etkin bir pozisyona taşıdığını kaydetti.

Mercan, "Tahran yönetimi 1979'daki İslam devriminden bu yana ilk defa bu kadar büyük bir meydan okumayla karşı karşıya kaldı." diye konuştu.

Ceylan da İsrail'in caydırıcılığını yeniden kurmaya çalıştığını, İran'ın ise 'buna bir cezalandırma gelecektir' dediğini hatırlatarak, "Aynısını Heniyye suikastından sonraki gerginlik için de kullandı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin'in önemli liderlerinden birini İran'da öldürdüğünü ifade eden Ceylan, İsrail'in bunu yapma amacının İran güvenliğinin zayıflığını göstermek olabileceğini dile getirdi.

Ceylan, ateşkes anlaşmasının Netanyahu'nun kariyerini sona erdireceğine işaret ederek, "Netanyahu zaten bir süredir, yani 7 Ekim'den sonraki süreçlerde zaten aslında ateşkes görüşmelerinin ve esir anlaşmalarının altını sistematik olarak oyuyordu." şeklinde konuştu.

İsrail-İran gerginliğinin derinleşmesi durumunda Gazze'deki durumun tamamen arka plana itilebileceğini dile getiren Ceylan, bu durumun da Netanyahu'nun işine geleceğinin altını çizdi.

Doç. Dr. Yetim ise İsrail'in kuzey cephesinde Hizbullah ile çatışması, suikastın ardından bölgedeki gerginliğin tırmanması ve bunların sonuçlarına değindi.