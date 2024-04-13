İran-İsrail gerilimi nedeniyle ülkelerden seyahat uyarıları

İran ile İsrail arasında tırmanan gerilim nedeniyle ülkelerden art arda bölgeye seyahat uyarıları yapılıyor.
İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran Konsolosluğu'na ikisi general yedi İranlı yetkilinin ölümüyle sonuçlanan saldırısının ardından İran'ın karşılık vereceğini açıklamasıyla başlayan gerilim sürüyor. Birçok ülke bölgeye seyahatlerle ilgili uyarılar yaptı.
Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Hindistan, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu ülkeler, vatandaşlarını İran, Lübnan, İsrail ve Filistin'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
Almanya ve Avusturya havayolu şirketleri İran'a yapılan seferleri 18 Nisan'a kadar durdurmuştu.
HOLLANDA "TEDBİR AMAÇLI" ELÇİLİĞİNİ KAPATIYOR
Hollanda Dışişleri Bakanlığı da İran'ın başkenti Tahran'daki Hollanda Büyükelçiliğinin pazar günü "tedbir amaçlı" kapatılacağını açıkladı. Bakanlık, bölgeye yapılacak seyahatler konusunda da vatandaşlarına uyarıda bulundu.
KANADA'DAN VATANDAŞLARINA UYARI
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki gerilimden kaynaklı saldırı olasılığı ve güvenlik konusundaki istikrarsızlık nedeniyle vatandaşlarının İsrail ve Batı Şeria'ya seyahatten kaçınmasını istedi.
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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