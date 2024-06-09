İran, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı

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TAHRAN, 9 Haziran (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Cumartesi günü erken saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği ve çok sayıda can kaybına yol açan hava saldırılarını sert bir şekilde kınadı.

Kenani Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yüzlerce Filistinli sivili öldürmesini "korkunç ve şok edici bir suç" olarak nitelendirip tepki gösterdi.

Sözcü, İsrail tarafından işlenen bu "suçun", İsrail'in Gazze'de 8 ay boyunca işlediği "savaş suçları ve tüm uluslararası hukuk ile yasaların yanı sıra uluslararası insani hukuk ihlalleri" karşısında hükümetlerin ve ilgili uluslararası kuruluşların "eylemsizliğinin" bir sonucu olduğunu söyledi.

Kenani, ABD ve bazı Avrupa ülkelerini İsrail'e silah sağlamak ve saldırılarında İsrail'i desteklemekle suçladı.

İsrail'in Cumartesi günü Gazze'nin orta kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında en az 210 Filistinli hayatını kaybederken, 400'den fazla kişi de yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Hastanesi Müdürü Halil ed-Dekran, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Nuseyrat kampına ve kente yönelik yoğun bombardımanı nedeniyle hastaneye çok sayıda yaralı Filistinlinin getirildiğini ve bunlardan bazılarının da hayatını kaybettiğini doğruladı.