İran, İsrail'in Lübnan Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, İsrail'in Lübnan Saldırılarını Kınadı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri, BMGK'nın sessizliğini eleştirerek İsrail'in saldırılarını kınadı ve desteklediği suçları vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) sessizliğinin İsrail'i saldırılarını sürdürme konusunda cesaretlendirdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Bekayi yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi sonucu çok sayıda Lübnanlı sivilin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını, evlerin ve altyapının da zarar gördüğünü ifade etti.

Uluslararası toplumun, özellikle de BMGK'nin İsrail'in saldırıları karşısındaki sessizliğini ve eylemsizliğini eleştiren Bekayi, bu tutumun İsrail'in Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini ihlal etmeyi sürdürmesi konusunda cesaretlendirdiğini kaydetti.

Bekayi, ABD yönetimini de İsrail'e verdiği kapsamlı destek nedeniyle Lübnan, işgal altındaki Filistin toprakları ve bölgenin diğer kesimlerinde İsrail tarafından işlenen suçlara ortak olmakla suçladı.

Bekayi, İran'ın "Lübnan'ın egemenliğini, onurunu ve bağımsızlığını savunma konusundaki tam dayanışmasını" yineledi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, İsrail'in Lübnan Saldırılarını Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuvaleti kullanmak için girdiği camide mahsur kaldı, taş atarak yardım istedi Tuvaleti kullanmak için girdiği camide mahsur kaldı, taş atarak yardım istedi
Bitlis’ten alınarak Siirt’e bağlanan köydeki vatandaşlar isyanda: Geri dönmek istiyoruz Bitlis’ten alınarak Siirt’e bağlanan köydeki vatandaşlar isyanda: Geri dönmek istiyoruz
İstanbul’da hava kirliliğinin en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler belli oldu İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler belli oldu
Otomobilde sır ölüm: Savcılık harekete geçti Otomobilde sır ölüm: Savcılık harekete geçti
Ak Parti Milletvekili Gül’den Çerçeve Yasa’da “Anneler“ vurgusu: Annelerin kazandığı yerde kimse kaybetmez Ak Parti Milletvekili Gül'den Çerçeve Yasa'da "Anneler" vurgusu: Annelerin kazandığı yerde kimse kaybetmez
Beyoğlu’nda komşusunu bıçakla öldürüp ’kötü koku geliyor’ diye ihbarda bulundu Beyoğlu'nda komşusunu bıçakla öldürüp 'kötü koku geliyor' diye ihbarda bulundu

16:36
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos’ta tarihi bir konuşma yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak
15:45
Dünyayı tedirgin eden virüs komşuda yayılıyor Vaka sayısı ikiye katlandı, 6 can kaybı
Dünyayı tedirgin eden virüs komşuda yayılıyor! Vaka sayısı ikiye katlandı, 6 can kaybı
15:42
Türkiye’nin hamleleri sonrası İsrail’den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
15:21
Galatasaray’ın istediği yıldızın ön çapraz bağları koptu
Galatasaray'ın istediği yıldızın ön çapraz bağları koptu
14:00
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
13:43
Çerçeve yasanın Meclis’ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi’den ilk hamle geldi
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 19:24:16. #7.13#
SON DAKİKA: İran, İsrail'in Lübnan Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.