İran, İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki saldırıları şiddetle kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde bulunan Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeli, hastalar, yaralılar ve yerinden edilmiş Filistinlilere karşı işlediği "insanlık dışı ve korkunç suçları" şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kenani'nin, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik uygulamaları ile uluslararası hukuk ve düzenlemeler ile insan haklarını ihlal ettiğini belirterek, şiddetle kınadığı bildirdi.
Açıklamaya göre, "Şifa Hastanesi ve çevresi, hastalar, sağlık personeli, kadın ve çocuklar başta olmak üzere buraya sığınan Filistinli mülteciler, Siyonist rejimin terör ordusu tarafından bir haftadan beridir şiddetli ve insanlık dışı kuşatma altında. Bu rejim hastanede korkunç suçlar işledi." diyen Kenani, İsrail'in bu saldırıları ile "işlediği suçların kara listesine utanç verici bir sayfa daha eklediğini" ifade etti.
Kenani, son birkaç günde kuşatma altına alınan Şifa Hastanesi'nde saldırılar, temel gıda maddeleri ile sağlık malzemelerinin girişinin engellenmesi nedeniyle 180 hasta, sağlık personeli ve bölgeye sığınan Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirterek, insanların "kademeli olarak ölüme maruz bırakıldığını" söyledi.
Hastanede tutulan Filistinli kadınlara yönelik "işkence, hakaret ve cinayetlere ilişkin şok edici haberler" duyulduğunu belirten Kenani, "Şifa Hastanesi'ndeki Siyonist savaş suçlarının boyutunu ortaya çıkarmak için uluslararası bir araştırma grubunun kurulması da dahil olmak üzere, uluslararası toplumun acil ve kararlı bir şekilde eyleme geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
İranlı Sözcü, İsrail'in uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal etmesini şiddetle kınadıklarını belirterek, uluslararası topluma, Filistin halkını destekleme sorumluluğunu yerine getirmesi, saldırıların durdurulması ve "işlenen suçların failleri ile destekçilerinin" yargılanması için etkili ve acil eyleme geçilmesi çağrısında bulundu.
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