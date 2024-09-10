İran, KİK toplantısında adaların egemenliğine müdahaleyi reddetti

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İran, kontrolünde olan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de egemenlik iddiasında bulunduğu Basra Körfezi'ndeki üç ada hakkında Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısının sonuç bildirisindeki ifadeleri "egemenliğine müdahale" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarının "İran topraklarının ayrılmaz bir parçası" olduğunu ve KİK toplantısında yapılan açıklamayı reddettiklerini ifade etti.

Ülkesinin adalarda yerleşim yerleri oluşturması ve askeri tatbikatlar düzenlemesine karşı her türlü yorumu da "İran'ın egemenlik işlerine müdahale" kabul ettiklerini ve kınadıklarını bildiren Kenani, KİK'in tutumunun "bölgesel iş birliğini baltaladığını" savundu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen KİK Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuç bildirisinde, Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarıyla ilgili İran ile BAE arasındaki anlaşmazlık konusunda BAE'nin tezlerine destek verilmişti.

İran ile BAE arasındaki adalar anlaşmazlığı

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarıyla ilgili İran ve BAE hakimiyet iddiasında bulunuyor.

Adalar 1971'e kadar İngiliz işgali altındaydı. Kasım 1971'de İngiltere'nin adaların kontrolünü BAE'ye devrederek çekilmesinin hemen ardından İran adalarda hakimiyeti ele geçirdi. BAE, adalara askeri güçlerini konuşlandıran İran'ın "işgalci" olduğunu iddia ediyor.

Adalar üzerindeki haklarının tarihsel olarak çok eskilere dayandığı tezini ileri süren İran, bu toprakların geçici olarak 1903'te İngilizlerin eline geçtiğini ve 1971'de iade edildiğini, dolayısıyla "o tarihte henüz kurulmamış olan BAE'nin hakimiyet iddiasında bulunamayacağını" öne sürüyor.

BAE ise adalardaki hak iddiası doğrultusunda Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyor.