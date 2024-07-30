İran Lideri Hamaney, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım ile Görüştü

Güncel

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım ile Tahran'da görüştü.

İran liderinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'da bulunan Hizbullah'ın ikinci ismi Kasım'ı kabul etti.

Görüşmede, "Hizbullah'ın İsrail'e karşı tamamen basiretli, akılcı ve yerinde bir politika izlediğini" ifade eden Hamaney, bu politikayı sürdürmelerini istedi.

Hamaney, "Sayın Seyyid Hasan Nasrallah'a selamlarımı iletin ve ona, kendisi ve Lübnan direnişinin tüm komutanları ve savaşçıları için her zaman dua ettiğimi söyleyin." ifadelerini kullandı.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım ise İran liderine Lübnan'daki son gelişmeler ve işgal altındaki Filistin'in kuzey sınırında İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalara ilişkin bir rapor sundu.???????