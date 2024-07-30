İran Lideri Hamaney, LGBT Temalı Son Akşam Yemeği Canlandırmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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İran Lideri Hamaney, LGBT Temalı Son Akşam Yemeği Canlandırmasına Tepki Gösterdi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış kutlamalarında, Hazreti İsa'yı konu alan 'Son Akşam Yemeği' tablosunun LGBT temaları kullanılarak canlandırılmasına tepki gösterdi. Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu hakareti kınadıklarını belirtti. Aynı zamanda Tahran'da toplanan bir grup öğrenci ise İsrail'in sporcularının Olimpiyat Oyunları'na katılımına izin verilmesini protesto etti.

30.07.2024 19:09
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Fransa'daki 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış kutlamalarında, Hazreti İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun LGBT temaları kullanılarak canlandırılmasına tepki gösterdi.

Hamaney'in X sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Hazreti İsa'ya saygı, Müslümanlar için tartışılmaz, kesin bir konudur. İsa Mesih dahil olmak üzere ilahi dinlerin mukaddes şahsiyetlerine yönelik bu hakaretleri kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Tahran'ın Filistin meydanında toplanan bir grup öğrenci, spor camiasından isimler, Gazze'de savaş suçları işleyen İsrail'in sporcularının 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılımına izin verilmesini protesto etti.

"İsrail'e ölüm", "Amerika'ya ölüm" sloganları atan göstericiler, "Spor suç yeri değildir, soykırımların sporda ve uluslararası alanda yeri yoktur" şeklinde İngilizce yazılı dövizler taşıdı.

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Sen Nehri'nde düzenlenen açılış kutlamalarında, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan Son Akşam Yemeği isimli tablosunun eşcinsel figürlerce canlandırılması tepkilere yol açmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İran Lideri Hamaney, LGBT Temalı Son Akşam Yemeği Canlandırmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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