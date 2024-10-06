İran, Lübnanlılar İçin Acil Kamp ve Hastane Kurdu

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TAHRAN, 6 Ekim (Xinhua) -- İran, yerinden edilmiş ve yaralanmış Lübnanlıları barındırmak üzere Lübnan- Suriye sınırında acil yerleşim kampı ile sahra hastanesi kurdu.

İran Kızılay Derneği Başkanı Pirhossein Kolivand Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bu adımın İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yoğunlaşmasının ardından atıldığını söyledi.

Kolivand, temel malzemelerle donatılmış yüzlerce çadırdan oluşan kampın yerinden edilmiş binlerce Lübnanlıyı barındırabileceğini, hastanenin de yaralı Lübnanlıları tedavi edecek şekilde en kısa sürede donatılacağını belirtti.

Yetkili, derneğin gelecekte kamp alanını daha da genişletebileceğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei Cuma günü sosyal medya platformu X'te, İran'ın Lübnan'a 10 ton gıda malzemesi ve ilaçtan oluşan bir paket göndererek insani yardımda bulunduğunu duyurmuştu.