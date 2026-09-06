İran Meclis Başkanı ABD'ye tehditte bulundu ve orantılı cevap döneminin bittiğini söyledi

TAHRAN (AA) – İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD unsurlarına yönelik saldırılara ilişkin, "ABD'liler, orantılı cevaplar döneminin bitmiş olduğunu kesin olarak anlamışlardır." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Kalibaf, çevrim içi düzenlenen Meclis oturumunda konuştu.

ABD unsurlarına yönelik son saldırılara ilişkin Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'liler 'orantılı cevaplar' döneminin bitmiş olduğunu ve üslerine yönelik saldırılarımızın sadece bir başlangıç olduğunu kesin olarak anlamışlardır. İran'ın çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya daha hızlı, daha sert ve daha acı verici karşılık verilecektir. Oyunun kurallarının değiştiğini anlamalılar."

Kalibaf, ABD'nin İran'ın saldırıları karşısında "aciz" duruma düştüğünü öne sürerek, ABD'li yöneticilerin bu çaresizlik nedeniyle "içi boş sözler" söylediğini ve yapay zeka ile oluşturulmuş savaş görselleri hazırladığını dile getirdi.