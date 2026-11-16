İran Meclis Başkanı Kalibaf, İsrail'in sahte bayrak operasyonlarına şantaj dedi - Son Dakika
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, İsrail'in sahte bayrak operasyonlarına şantaj dedi

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in sahte bayrak operasyonlarını ABD halkını utandırmaya yönelik şantaj kampanyası olarak niteledi. Kalibaf, Amerikan kamuoyuna İsrail'in istediği rolü kabul etmeme çağrısı yaptı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in "sahte bayrak" operasyonlarına dikkati çekerek, "Kan üzerinden ticaret yapanlar mikrofonu eline aldı." dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'e yönelik açıklamalarda bulundu.

İsrail'in "sahte bayrak" operasyonlarına atıf yapan Kalibaf, "Kan üzerinden ticaret yapanlar mikrofonu eline aldı. Bu ABD'lileri İran ile savaşa karşı çıktıkları ve 'Önce İsrail' politikasına hayır dedikleri için utandırmak amacıyla ortaya konan şantaj kampanyasıdır." ifadelerini kullandı.

Kalibaf ayrıca, İsrail'in ABD halkını saf insanlar rolünde oyuna getirmek istediğini savunarak, Amerikan kamuoyuna bu rolü kabul etmeme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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