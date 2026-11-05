İran Meclis Başkanı Kalibaf, Vance'e rağmen ABD'yi savaşa hazırlanmakla suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Vance'e rağmen ABD'yi savaşa hazırlanmakla suçladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile savaşın durdurulması çağrısına rağmen ABD'nin savaşın bir sonraki aşamasına hazırlandığını belirtti. Kalibaf, Vance'e 'TED konuşmasını atla' diyerek bunu neden patronuna söylemediğini sordu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile savaşın durdurulması gerektiğine dair açıklamasına rağmen ABD'nin, "savaşın bir sonraki aşamasına" hazırlık yaptığını belirtti.

Kalibaf, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in dün Demokratların kazandığı seçimlerden sonraki değerlendirmesinde İran ile savaşın durdurulması ve İsrail'le ilişkilerin değiştirilmesi gerektiğine dair ifadelerine yanıt verdi.

Vance'in açıklamalarına rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir sonraki savaşa hazırlandığını belirten Kalibaf, "Kaybeden kumarbaz enerjisi, masadan uzaklaşamıyor. Patronu bir sonraki savaş aşamasını hazırlarken Amerika, 'İsrail-Önce' uçurumunun kenarında sallanıyor." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, Vance'in seçim yenilgisine dair yaptığı detaylı açıklamaları, genellikle uzun ve entelektüel sunumlar olarak bilinen TED konuşmalarına benzeterek, "TED konuşmasını atla. Neden bunu patronuna söylemiyorsun?" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçi Parti'nin kaybettiği ara seçimler sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmesinde, İran ile savaşın seçimlerin kaybedilmesinin başlıca nedeni olduğunu söylemişti.

Vance, Cumhuriyetçilerin seçmen desteğini yeniden kazanabilmesi için İran'daki savaşın sona erdirilmesi, hayat pahalılığıyla mücadele edilmesi, "Önce Amerika" politikasına dönülmesi ve ABD'nin İsrail ile ilişkilerinin değiştirilmesi gerektiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump ise Vance'in açıklamalarının sorulması üzerine "Bu büyük ölçüde doğru çünkü (İran ile savaş) benzin fiyatlarını biraz yükseltti. Aynı zamanda, tekrar yapmam gerekseydi yine yapardım." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriMeclis BaşkanıPolitikaGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Akvaryumdaki “Netanyahu“dan hain saldırı Yıllarca besledi yine de yetmedi Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
“Kocan bana yazıyor“ diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu "Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
13:17
Bahçelievler’de inşaatta toprak kayması 2 işçi göçük altında kaldı
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı
12:59
Galatasaray’ın yıldızı Batrakov’un eşinden büyük fedakarlık
Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlık
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım’da Azerbaycan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 13:24:21. #7.12#
SON DAKİKA: İran Meclis Başkanı Kalibaf, Vance'e rağmen ABD'yi savaşa hazırlanmakla suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android