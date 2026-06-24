İran Meclisi Neden Kapalı? - Son Dakika
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İran Meclisi Neden Kapalı?

24.06.2026 12:58
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Tahran Milletvekili Gazanferi, Meclis Başkanı Kalibaf'ın müzakereleri engellemek için meclisi kapattığını açıkladı.

İran'da Payidar Cephesi'ne yakın Tahran Milletvekili Kamran Gazanferi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın, ABD'yle müzakerelere karşı çıkılmasını önlemek amacıyla meclisi kapalı tuttuğunu öne sürdü.

İranlı Öğrenciler haber Ajansına (ILNA) konuşan Gazanferi, meclisin yaklaşık 4 aydır herhangi bir gerekçe olmadan kapalı tutulduğunu söyledi.

Ülkedeki aşırı muhafazakar Payidari Cephesi'ne yakınlığıyla bilinen Gazanferi, "Kendisi (Kalibaf) önce ABD ve İsrail ile yapılacak bir ateşkesi kabul etmek, ardından ABD ile müzakereleri başlatmak için Meclis'i kapattı. Böylece önünde hiçbir engel kalmamasını ve milletvekillerinin itiraz etmemesini amaçladı. Bu sayede istediği her adımı rahatça atabileceğini düşündü." dedi.

Kalibaf'ı, ABD'yle müzakerelerde, ülke lideri Mücteba Hamaney'in kırmızı çizgilerine riayet etmeden sürdürmekle suçlayan Gazanferi, "Kalibaf, liderin 'bunu yapmayın' dediği her konuda tam tersini yapıyor. Meclis'in çalışmalarını durdurmalarının nedeni de buydu. Milletvekillerinin bu keyfi ve tek taraflı uygulamalara itiraz etmesini engellemek istediler." ifadelerini kullandı.

İran'daki aşırı muhafazakar Payidari Cephesi, ABD'yle müzakerelere karşı çıkışlarıyla biliniyor. 2015 yılında ABD'yle imzalanan nükleer anlaşmaya karşı çıkan muhafazakar milletvekilleri, 2018 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekilmesine mecliste anlaşma metnini ve ABD bayrağını ateşe vererek tepki göstermişlerdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Meclisi Neden Kapalı? - Son Dakika

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