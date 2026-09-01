İran misillemesinin ardından Ürdün'ün Mafrak kentinde cep telefonlarına uyarı mesajı yağdı
İran'ın ABD saldırılarına misilleme başlattığını açıklamasının ardından Ürdün'ün Mafrak kentinde vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildi. Bu gelişme, bölgede tansiyonun yükseldiği bir dönemde Ürdünlüleri tedirgin ederken, yetkililerin olası bir saldırıya karşı halkı bilgilendirme amacı taşıdığı değerlendiriliyor.
İran'ın ABD saldırılarına karşı misilleme başlattığını duyurmasının ardından Ürdün'ün Mafrak kentinde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiği bildirildi
Kaynak: AA
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