İran, Nükleer Anlaşmalar ve Yatırımlar Konusunda İleri Adım Atabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran, Nükleer Anlaşmalar ve Yatırımlar Konusunda İleri Adım Atabilir

27.06.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, enerji sektörüne dış yatırımları kabul edebileceğini ve uranyum stoklarının transferini değerlendirebileceğini duyurdu.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, anlaşmaya varılması halinde ülkesinin, enerji sektörüne dış yatırımı kabul etmeyi ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarını yurt dışına transfer etmeyi değerlendirebileceğini belirtti.

İravani, Al-Monitor internet sitesine gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ülkesinin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki haklarını kullanma konusundaki kararlılığının altını çizen İravani, "Ne daha fazlasını ne de azını talep ediyoruz. Sadece anlaşmaya taraf diğer ülkelerin sahip olduğu haklardan faydalanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İravani, NPT'ye taraf her ülkenin nükleer enerji alanında çalışmalar yapma, üretimde bulunma ve barışçıl amaçlarla kullanma hakkına sahip olduğuna işaret etti.

Nükleer enerji üretim kapasitesini ülke içinde muhafaza etme konusunda kararlı olduklarını belirten İravani, bunun bölgesel işbirliğine kapalı oldukları anlamını taşımadığını vurguladı.

İran'ın bölgede nükleer reaktör işleten ülkelerle "reaktör güvenliği veya yakıt temini" gibi konularda işbirliği yapmaya açık olduğunu kaydeden İravani, birkaç ülkenin nükleer alanında ortak hareket etmek üzere oluşturduğu, teknik ve ticari işbirliğine dayalı nükleer konsorsiyumun da bahsi geçen işbirliği seçeneklerinden olabileceğini bildirdi.

İravani, konsorsiyumun İran'ın ulusal nükleer programının yerine geçemeyeceğini, aksine "tamamlayıcı bir girişim" mantığında hizmet sunabileceğini açıkladı.

Uranyum stoklarının yurt dışına transfer edilmesi ihtimali

İran'ın, nükleer zenginleştirmeyi kendi topraklarındaki bölgesel nükleer konsorsiyuma bırakma ihtimaline nasıl baktığı sorulduğunda ise İravani, prensip açısından böyle bir şeye karşı olmadıklarını ancak bu olasılığı alacakları tekliflerin ayrıntılarına göre değerlendireceklerini belirtti.

İravani, "Yeni bir anlaşma yapılırsa yarı rafine uranyum cevheri (yellowcake) karşılığında yüzde 20 ve yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoklarımızı başka bir ülkeye transfer etmeye ve İran dışına çıkarmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Bu önerinin, "Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA)" kapsamında İran ile Rusya arasında daha önce de uygulandığını hatırlatan İravani, alternatif olarak zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) mührü altında İran'da da stoklanabileceğini belirtti.

İravani, bu ihtimalin de müzakerelerin içeriğine ve nihai anlaşmanın şartlarına bağlı olduğunu, dolayısıyla bunun İran için kırmızı çizgi olmadığını vurguladı.

"Batı yatırımlarına açığız ama füze programımız pazarlık konusu olamaz" mesajı

Bir anlaşmaya varılması durumunda ABD veya diğer Batılı ülkelerin İran'daki enerji sektörüne yatırım yapmasına herhangi bir kısıtlama getirilmeyeceğini belirten İravani, bu yatırımların İran'ın nükleer faaliyetlerinden vazgeçmesi karşılığında "koz" olarak kullanılmasını kabul etmeyeceklerine dikkati çekti.

İravani, İran'ın füze programı konusunda taviz vermeyeceğinin altını çizdi.

İsrail ile yaşanan gerilimin, İran'ın "caydırıcı askeri kapasitesinin" önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini savunan İravani, "Son saldırılar net bir şekilde gösterdi ki askeri kapasitemiz olmasaydı karşı taraf, ateşkes talebinde bulunmaya zorlanmazdı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Enerji, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Nükleer Anlaşmalar ve Yatırımlar Konusunda İleri Adım Atabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı Böyle kandırmış Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu
Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı
Kylian Mbappe’den eski takımına dava Kylian Mbappe'den eski takımına dava
İş insanı Jeff Bezos’un masalsı düğünü başladı Kardashianlar Venedik’i salladı İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti
Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi
Rabia Soytürk’ü hiç böyle görmediniz Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu
14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu 14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!
Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
12:22
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
11:40
Mansur Yavaş “Siyasetten çekilirim“ sözlerine açıklık getirdi
Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi
11:24
TÜVTÜRK dönemi bitiyor Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
17:38
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
17:10
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
17:01
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic’ten emeklilik kararı
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic'ten emeklilik kararı
17:00
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
16:52
Yıllık 8 milyon euro kazanacak Jonathan David’in yeni takımı belli oldu
Yıllık 8 milyon euro kazanacak! Jonathan David'in yeni takımı belli oldu
16:40
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
16:20
Galatasaray’da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na damga vurdu
Galatasaray'da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu
16:13
Ayrılık iddiaları son buldu Ronaldo resmen açıklandı
Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
16:04
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 12:39:13. #7.11#
SON DAKİKA: İran, Nükleer Anlaşmalar ve Yatırımlar Konusunda İleri Adım Atabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.