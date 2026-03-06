İran Rejimi Saldırılara Rağmen Ayakta Kalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Rejimi Saldırılara Rağmen Ayakta Kalıyor

06.03.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in saldırılarına rağmen İran'da yönetim yapısı sarsılmadı, halk ayaklanması yaşanmadı.

Washington Post gazetesi, 6 günü aşkın süredir "ABD ve İsrail'in askeri saldırılarına rağmen İran'ın yönetim yapısının sarsılmadığını" yazdı.

İran'da rejimin durumuna ilişkin Washington Post'a konuşan Avrupalı ve Arap yetkililere göre, ABD ile İsrail'in İran genelinde koordineli saldırılar başlatmasından bu yana "Tahran'ın yönetim yapısında kayda değer hiçbir kopuş" ya da halk ayaklanması yaşanmadı.

İsmi açıklanmayan üst düzey Avrupalı yetkili, gazeteye açıklamasında, İran'da rejimin ABD ve İsrail saldırılarına rağmen kontrolü elinde tutmaya devam ettiğini belirterek "Sistemde en ufak bir çatlak ya da kopuş belirtisi dahi yok. Hiçbir şey. Sıfır. Kontrol tam anlamıyla sürdürülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupalı yetkili, İran'ın üst düzey isimlerin ortadan kaldırılması durumunda bile işleyişini koruyacak şekilde tasarlanmış liderlik yapısı oluşturduğunu ve bu yapı sayesinde öldürülen komutanların yerini alacak yeni isimlerin günler içinde göreve atandığını belirtti.

İran'ın ABD ve İsrail'in 6 gün önce başlattığı saldırılara hazırlıklı girdiği yorumunu yapan Avrupalı yetkili, böylelikle ilk saldırıların ardından saatler içinde misilleme başlatabildiğini ifade etti.

Öte yandan, başka bir Avrupalı yetkili ise Tahran'ın "düşmanlarına" karşı kazanmanın tek yolunun ABD ve İsrail'i yıpratmak olduğuna inandığını belirtti.

Avrupalı yetkili, "İran, dünyanın en güçlü ordusunu yenemeyeceğini biliyor ancak asimetrik savaşla mümkün olduğunca zarar verip ABD'yi gerilimi azaltmaya zorlamayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın Körfez ülkelerini öncelikli hedef almasının ABD'yi yıpratma amacını taşıdığını savunan yetkili, Tahran'ın Washington'ı masaya çekebilecek ülkelere baskı uygulamayı amaçladığını ve çatışmanın uzadıkça her iki taraf için de giderek daha ölümcül hal alabileceğini ifade etti.

İran'da yeni liderin seçilmesi çalışmaları sürüyor

İran'da yeni liderin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken geçici Liderlik Konseyi, lider seçimine ilişkin program için 4'üncü kez bir araya geldi.

ABD istihbarat birimlerinin de iç çöküşe işaret eden herhangi bir durum tespit edemediğini aktaran gazetenin haberine göre, üst düzey Arap yetkili ise İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin de toplum nezdinde beklenen etkiyi yaratmadığını ifade etti.

Arap yetkili, Körfez ülkelerinin, Hamaney'in öldürülmesinin rejime karşı kitlesel harekete yol açmasını beklediğini ancak öngörülen bu tepkinin hiç ortaya çıkmadığını belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Rejimi Saldırılara Rağmen Ayakta Kalıyor - Son Dakika

Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İran Putin’i arayıp yardım istedi mi Merak edilen soru yanıt buldu İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
Fatma Nur Çelik’in adı okulunda yaşatılacak Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Real Madrid’de kriz: Arda Güler’i sırtından bıçakladılar Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

12:28
’’Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor’’ sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
''Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?'' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
12:04
Igor Tudor, Premier Lig’de resmen rezil kepaze oldu
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:36:09. #.0.5#
SON DAKİKA: İran Rejimi Saldırılara Rağmen Ayakta Kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.