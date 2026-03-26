İran Saldırıları BAE İle Körfez’in Yalnızlığını Artırıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE Diplomasi Danışmanı Karkaş, İran'ın saldırılarının Tahran'ın yalnızlığını artıracağını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, Körfez ülkeleri ve Ürdün'e yönelik İran saldırılarının sürmesi, Tahran'daki rejimin yalnızlığını artırmaktan başka bir şey yapmaz" dedi.

Abu Dabi'ye yönelik iki kişinin ölümüne neden olan İran'ın füze saldırısından kısa süre sonra Karkaş, ABD merkezli X platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

İran'ın Körfez ülkeleri ve Ürdün'e yönelik saldırılarının Tahran yönetiminin ancak yalnızlığını artıracağına işaret eden Karkaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi'nin Körfez Arap devletlerine ve kardeş ülke Ürdün'e yönelik acımasız İran saldırısını oybirliğiyle kınaması, bu saldırıların ciddiyetini ve uluslararası hukukun ve devlet egemenliğinin açık ihlalini vurgulayan net bir uluslararası duruşu temsil etmektedir."

"Sivilleri ve altyapıyı hedef almak, enerji ve deniz güvenliğini tehdit etmek cezasız kalmayacak." diyen Karkaş, ülkelerin kendilerini savunma hakkını saklı tuttuğunu vurguladı."

Abu Dabi Medya Ofisi bugün yaptığı yazılı açıklamada, İran'dan gönderilen bir füzenin BAE hava savunma sistemlerince başkent Abu Dabi'de engellenirken, düşen şarapnellerin 2 kişinin yaşamını yitirmesine ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Tahran, Körfez, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darphane’den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama
Bursa’da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı İşte ifadesi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı! İşte ifadesi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Kartal’da 6’ncı kattan düşen hemşire öldü doktor sevgilisi gözaltına alındı Kartal'da 6'ncı kattan düşen hemşire öldü; doktor sevgilisi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Fikret Orman’dan ilk görüntü Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Fikret Orman'dan ilk görüntü

12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 13:06:50. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.