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İran Savunma Bakanı: İsrail'in Hamas liderine yönelik suikast bölgesel dengeyi bozdu - Son Dakika
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İran Savunma Bakanı: İsrail'in Hamas liderine yönelik suikast bölgesel dengeyi bozdu

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, İsrail'in Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'ye yönelik suikastın bölgesel dengeyi bozduğunu ve bunun sonucunun ABD'yi etkileyeceğini söyledi. Aştiyani, ABD'nin düşmanlığının devam etmesinin ABD'nin zararına olduğunu belirtti ve bölgenin dengesini bozmanın sonuçlarının ABD'ye döneceğini ifade etti. Aştiyani, bu tür stratejik hataların bölgeyi gerginleştirdiğini ve sonuç olarak ABD'nin kendi gözüne duman kaçacağını dile getirdi.

İran Savunma Bakanı: İsrail\'in Hamas liderine yönelik suikast bölgesel dengeyi bozdu
03.01.2024 - 13:07,
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İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, İsrail'in, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'ye yönelik suikastının bölgesel dengeyi bozduğunu ve bunun sonucunun ABD'yi etkileyeceğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da gazetecilere açıklamada bulunan Aştiyani, Aruri'nin öldürüldüğü İsrail saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ABD'nin düşmanlığının tükenmeden devam" ettiğini belirten Aştiyani, bunun ABD'nin zararına olduğunu savundu.

Aştiyani, ABD'nin "bölgesel dengeyi bozduğunu" belirterek, "Bölgenin dengesini bozmanın sonuçları kesin olarak kendilerine dönecektir. ABD politikalarına karşı güçlü bir tepki var ve devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bu tür "stratejik hataların" bölgeyi gerginleştirdiğini vurgulayan Aştiyani, sonuçta "dumanın ABD'nin kendi gözüne kaçacağını" dile getirdi.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, dün İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.

Kaynak: AA
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